Şara Moskova’da Putin ile görüştü!

Moskova’da kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşme, Esad’ın ülkeyi terk ederek Moskova’ya sığındığı iddialarının ardından dikkat çekti. Zirvede Suriye’deki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, Moskova’daki temasları yerinden aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN