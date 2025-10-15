Şara Moskova’da Putin ile görüştü!

15 Ekim 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.10.2025 15:44
Moskova’da kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşme, Esad’ın ülkeyi terk ederek Moskova’ya sığındığı iddialarının ardından dikkat çekti. Zirvede Suriye’deki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, Moskova’daki temasları yerinden aktardı.
