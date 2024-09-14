Santa Maria İtalyan Kilisesi saldırısının planlayıcı yakalandı

28 Ocak 2024 tarihinde Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne gerçekleştirilen saldırının planlayıcıları arasında yer alan ve eylemde kullanılan silahı temin eden Viskhan Soltamatiov MİT ve Emniyet'in başarılı operasyonu sonucunda İstanbul'da yakalandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN