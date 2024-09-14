14 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Santa Maria İtalyan Kilisesi saldırısının planlayıcı yakalandı

Santa Maria İtalyan Kilisesi saldırısının planlayıcı yakalandı

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.09.2024 11:40
28 Ocak 2024 tarihinde Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne gerçekleştirilen saldırının planlayıcıları arasında yer alan ve eylemde kullanılan silahı temin eden Viskhan Soltamatiov MİT ve Emniyet'in başarılı operasyonu sonucunda İstanbul'da yakalandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kilise saldırının planlayıcı yakalandı!
Kilise saldırının planlayıcı yakalandı!
17 ilde FETÖ operasyonu!
17 ilde FETÖ operasyonu!
İbrahim Kalın Hamas Siyasi Büro liderleriyle görüştü
İbrahim Kalın Hamas Siyasi Büro liderleriyle görüştü
Salim Güran’ın yeni ifadesi A Haber!
Salim Güran'ın yeni ifadesi A Haber!
Nevzat’ın katilden farkı yok
"Nevzat'ın katilden farkı yok"
Yüksel Güran’ın şüpheli telefonları!
Yüksel Güran'ın şüpheli telefonları!
Irkçılık sosyal medyada giderek yükseliyor
"Irkçılık sosyal medyada giderek yükseliyor"
Narin cinayetinde düğüm çözülüyor!
Narin cinayetinde düğüm çözülüyor!
’’Bütün tetkikler şuan yapılıyor zaman alacak’’
''Bütün tetkikler şuan yapılıyor zaman alacak''
Çocuklara bir gelecek borçluyuz
"Çocuklara bir gelecek borçluyuz"
Narin Güran cinayetini ses kaydı mı çözdü?
Narin Güran cinayetini ses kaydı mı çözdü?
Mahmur kampı sözde sorumlusu öldürüldü
Mahmur kampı sözde sorumlusu öldürüldü
Daha Fazla Video Göster