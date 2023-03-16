16 Mart 2023, Perşembe
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Şanlıurfa'daki sel felaketinde son durum ne? Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'den A Haber'de açıklamalar
"Asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık 2 büyük depremden etkilenen ve sonrasında selin vurduğu Şanlıurfa’da neler oluyor? Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, A Haber’de şehirde yaşananlara dair açıklamalarda bulundu. Beyazgül, "Yağmur 1 gece önce çok şiddetli yağdı ve uyarıları yaptık. Ancak bu beklenmedik bir büyüklükte bir afet oldu. Vatandaşlarımıza AFAD'dan gelen Meteorolojiden gelen bilgiler paylaşıldı. Ancak bütün bunlara rağmen bu boyutta Urfa şuana kadar hiçbir şekilde yağış almamıştı. 3 deremiz vardı. Bu dereler taştı ve etrafındaki binaların 2-3 metre yükseğine kadar sular yükseldi. Çünkü suların aktığı köprülerin altına sürüklenen araçlarla kapandı. Bu böyle olunca afetin büyüklüğü daha da arttı." dedi. Bu açıklama ardından Şanlıurfa'da AVM'de kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve can kaybı Adıyaman'dakilerle birlikte 17'ye çıktı.