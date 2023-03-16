16 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Şanlıurfa'daki sel felaketinde son durum ne? Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'den A Haber'de açıklamalar

Şanlıurfa'daki sel felaketinde son durum ne? Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'den A Haber'de açıklamalar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.03.2023 22:05
"Asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık 2 büyük depremden etkilenen ve sonrasında selin vurduğu Şanlıurfa’da neler oluyor? Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, A Haber’de şehirde yaşananlara dair açıklamalarda bulundu. Beyazgül, "Yağmur 1 gece önce çok şiddetli yağdı ve uyarıları yaptık. Ancak bu beklenmedik bir büyüklükte bir afet oldu. Vatandaşlarımıza AFAD'dan gelen Meteorolojiden gelen bilgiler paylaşıldı. Ancak bütün bunlara rağmen bu boyutta Urfa şuana kadar hiçbir şekilde yağış almamıştı. 3 deremiz vardı. Bu dereler taştı ve etrafındaki binaların 2-3 metre yükseğine kadar sular yükseldi. Çünkü suların aktığı köprülerin altına sürüklenen araçlarla kapandı. Bu böyle olunca afetin büyüklüğü daha da arttı." dedi. Bu açıklama ardından Şanlıurfa'da AVM'de kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve can kaybı Adıyaman'dakilerle birlikte 17'ye çıktı.
Şanlıurfa’daki sel felaketinde son durum
Şanlıurfa'daki sel felaketinde son durum
Ortak fonun ev sahibi İstanbul
Ortak fonun ev sahibi İstanbul
AK Parti’nin oy oranı yüzde kaç?
AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç?
Kızgın değilim gelseydi o da gidecekti
"Kızgın değilim gelseydi o da gidecekti"
HDP ’’Adayımız Kılıçdaroğlu’’ diyecek mi?
HDP ''Adayımız Kılıçdaroğlu'' diyecek mi?
Hangi ülkelerde oy kullanılacak?
Hangi ülkelerde oy kullanılacak?
Rus siyaset uzmanından 14 Mayıs yorumu!
Rus siyaset uzmanından 14 Mayıs yorumu!
CHP HDP görüşmesi öne mi çekilecek?
CHP HDP görüşmesi öne mi çekilecek?
Türkiye’de deprem fırtınası
Türkiye’de deprem fırtınası
Yerli oto Togg satışta!
Yerli oto Togg satışta!
7 yardımcılı sistem nasıl işleyecek?
7 yardımcılı sistem nasıl işleyecek?
Ankara’da HDP depremi! Geri adım attı
Ankara'da HDP depremi! Geri adım attı
Daha Fazla Video Göster