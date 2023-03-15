15 Mart 2023, Çarşamba
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Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan son durumu A Haber'de anlattı
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan sel felaketi ile ilgili son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Ayhan, "Dünden beri çok yoğun bir yağış var. Dünden beri de tedbirlerimizi aldık. Okullarımızı tatil ettik kamu kurumlarımızı tatil ettik. Buna rağmen de bu yoğun yağış ciddi olumsuzluklara da yol açtı. Birçok evimiz su altında ekiplerimiz müdahale ediyor. En önemlisi de tabii hastanemiz biraz sıkıntı yaşadı tahliyeleri de yapıyoruz. Şu an müdahale ediyoruz. Çevre illerden de de desteğimizi aldık. İçişleri Bakanlığımız, AFAD Başkanlığımız da gerekli yönlendirmeleri yaptı şu an sahadayız alandayız." dedi.