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Sanatçı Ahmet Özhan'dan İBB'ye sert sözler: Amaçları dini örselemek! İBB'nin yaptığı provokasyondan başka bir şey değil

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Giriş: 22.12.2020 01:27
Güncelleme:22.12.2020 01:45
Tasavvuf Araştırmaları Enstitütüsü Öğretim Üyesi Ahmet Özhan, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önceki gün Mevlana'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlediği Şeb-i Arus töreni hakkında A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına konuştu.Yaşananların amacının dini örselemek olduğunu belirten Özhan, olayın bir provokasyondan başka bir şey olmadığını belirtti.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önceki gün Mevlana'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlediği Şeb-i Arus törenine yönelik eleştiriler sürerken, Tasavvuf Araştırmaları Enstitütüsü Öğretim Üyesi Ahmet Özhan konuya ilişkin A Haber'e konuştu.

DİNDE BÖYLE BİR ŞEY YOK

Böyle bir şeyi daha öncesinde görmediklerini belirten Özhan, yapılanın provokasyondan başka bir şey olmadığını ifade etti. Özhan "Dinde böyle bir şey yoktur " ifadelerini kullandı.

KADINLA ERKEK BİR ARADA SEMA EDEMEZ

Kadınların kendi arasında sema edebileceğini söyleyen Özhan, kadın ve erkeklerin bir arada sema edemeyeceğini belirtti. Ehl-i sünnetin önemine değinen Özhan, sema geleneğinin asırlardır gelen bir gelenek olduğunu belirtti.

İKTİDARA GELİRLERSE TEKRAR DENEYECEKLER

Malum zihniyet iktidar olursa daha önce denenmiş şeyleri tekrar deneyebileceğini gördüğünü söyleyen Ahmet Özhan, yaşananların safsata şeyler olduğunu ifade etti.

AMAÇLARI DİNİ ÖRSELEMEK

Yapılan etkinliğin amacının dini örselemek olduğunu belirten Özhan, "Din istismar edilirse dağılırız, doğrudan bunu istiyorlar" dedi.

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