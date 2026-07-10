Körfez ülkelerinden İran'ın saldırılarına karşı ortak bildiri: Karşılık veririz

ABD ve İran arasındaki çatışmalar 2 gündür sürerken, Tahran'ın misilleme olarak Orta Doğu'daki ülkelere saldırması bölgedeki tansiyonu yükseltti. Körfez İşbirliği Teşkilatı ortak bir bildiri yayınlayarak İran'ın saldırılarının sürmesi halinde tek cephede karşılık verileceğini duyurdu. Ortak bildiri ilk kez A Haber'de yayınlanırken, Arka Plan programına katılan uzman isimler ise bölgedeki son gelişmeleri değerlendirerek savaşın genişleme riski olduğuna dikkat çekti. Yapılan değerlendirmelerde ise İran'ın Körfez ülkelerine saldırılarını durdurması ve ABD-İsrail'in oyununa gelmemesi çağrısı yapıldı.