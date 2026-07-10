Harvard'da Kur'an-ı Kerim'e saygı Yeditepe'de kriz! İnanç üzerinden provokasyon girişimleri

Dünyanın en saygın ve başarılı eğitim kurumlarından olan Harvard Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken Yeditepe Üniversitesi mezuniyet töreninde üzerinde "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol." ayetinin yazıldığı pankart kaldırılmak istendi. İstanbul'da yaşanan skandalın ardından tepkiler peş peşe gelirken, "Dünyanın Kur'an- Kerim'e yönelik gösterdiği saygı neden Türkiye'de bazı kesimleri rahatsız ediyor?" sorusunu gündeme getirdi. A Haber Washington muhabiri İrfan Sapmaz ABD'deki sistemi anlatarak Müslüman öğrencilere yönelik kimsenin birbirine karışmadığını ve başörtüsü meselesinin sorun olmadığını vurguladı.