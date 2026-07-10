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Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor bölümünde başlayıp aracı alev topuna çeviren yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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