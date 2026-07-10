CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İspanya'da orman faciası: 12 kişi hayatını kaybetti, bin kişi tahliye edildi

İspanya'nın Almeria kentindeki Los Gallardos bölgesinde çıkan orman yangını faciaya dönüştü. Yüksek sıcaklıkların etkisiyle hızla yayılan alevlerde 12 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi yaralandı. Yaklaşık bin kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken, 150 itfaiyeci yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer yangının çıkış nedenini araştırırken, görgü tanıkları kopan elektrik hattını işaret ediyor.

Sıradaki Videolar
Ahaber

Gündemden Videolar