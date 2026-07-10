İspanya'da orman faciası: 12 kişi hayatını kaybetti, bin kişi tahliye edildi

İspanya'nın Almeria kentindeki Los Gallardos bölgesinde çıkan orman yangını faciaya dönüştü. Yüksek sıcaklıkların etkisiyle hızla yayılan alevlerde 12 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi yaralandı. Yaklaşık bin kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken, 150 itfaiyeci yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer yangının çıkış nedenini araştırırken, görgü tanıkları kopan elektrik hattını işaret ediyor.