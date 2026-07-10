Çekya'da yanan deponun bir bölümü çöktü: 75 bin ayakkabı kül oldu

Çekya'nın Zlin kentindeki ayakkabı deposunda çıkan yangın sonucu binanın bir bölümü çöktü. Ölen ya da yaralanan olmazken, yangında 75 bin ayakkabı küle döndü.