15 Temmuz gazisi ve şehit babasından anlamlı mesaj: "Acımız ilk günkü gibi taze"

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı yaklaşırken, Adana'nın Kozan ilçesinde şehit Özel Harekat Polisi Aytekin Kuru'nun kabri ziyaret edildi. 15 Temmuz gazisi Oğuzhan Konuralp ile şehidin babası Süleyman Kuru, aradan geçen yıllara rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek, milletin o gece iradesine sahip çıkıp darbe girişimini engellediğini ve Türkiye'nin birlik içinde yoluna devam ettiğini vurguladı.