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Şam ile diyalog olacak mı? Başkan Erdoğan Ukrayna dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı

A Haber
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Giriş: 19.08.2022 12:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail ve Mısır'la yeni ilişkiler ile Suriye'deki terör operasyonları hakkında konuştu. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, detayları A Haber canlı yayınında anlattı.
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