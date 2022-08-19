19 Ağustos 2022, Cuma
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Şam ile diyalog olacak mı? Başkan Erdoğan Ukrayna dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail ve Mısır'la yeni ilişkiler ile Suriye'deki terör operasyonları hakkında konuştu. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, detayları A Haber canlı yayınında anlattı.