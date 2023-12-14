Sakarya’da tarımsal kalkınma çalışmaları! 500 dönümlük kenevir çiftliği

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'da gerçekleştirilen ve devam eden tarımsal kalkınma çalışmalarını A Para'ya anlattı. İşte tüm detaylar…

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