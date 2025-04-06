Tek adaylı seçimde Özel yeniden genel başkan! Kurultay'da imza gerginliği
CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı, bugün Ankara'da yapıldı. Kurultayda 1171 oy olan Özgür Özel CHP'nin yeniden genel başkanı seçildi. CHP kurultayına Özel ile Berhan Şimşek'in kavgası damga vurdu. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş yaşanan gerginliği "Genel başkan adayı olmak için bu yönde yapmış olduğu çalışma vardı ancak Genel Başkan Özgür Özel’e yönelik bazı sözleri var. ‘Ben duvarlara yazı yazarken Özgür Özel kısa donla geziyordu’ şeklinde bir ifadesi olmuş." diye anlattı. İşte dakika dakika yaşananlar...
CHP'de bugün gerçekleştirilecek olan olağanüstü kurultayda Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi.
ÖZEL YENİDEN SEÇİLDİ
Tek aday olan Özel yeniden CHP'nin Genel Başkanı seçildi.
CHP KURULTAYI'NDA GERGİNLİK
CHP vekili Berhan Şimşek, Özgür Özel ile tartıştı. Oldukça hareretli anların yaşandığı kurultayın detaylarını A Haber mubabiri İlter Yeşiltaş aktarırken Berhan Şimşek ise sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:
"Bazı basın organlarında imzayı bulamadığımızı söyleniyor görmek isteyenler beni telefonumdan arayabilir 97 imzayı kendilerine takdim ederim teşekkür kamuoyunun dikkatine.
Cumhuriyet Halk Partisi 21.olağan kurultayda imzalarımız ve müracaatımızı 5 dakika geç kaldığımız için divan kabul etmedi sayın Özgür Özel’e sayın Murat Emir’le sayın Ali mahir başarır konuşmama rağmen hayır vakit geçmiştir dediler ama geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verilebildi kamuoyunun ve parti kamuoyunun vicdanına teslim ediyorum saygılar."
ÖZGÜR ÖZEL İLE BERHAN ŞİMŞEK NEDEN TARTIŞTI?
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş:
Berhan Şimşek CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile tartıştı. Berhan Şimşek de aday olmak istiyordu bunun için delegelerden imza topladı. Kendisinin iddiası 97 imza topladığı şeklinde ancak bu imzaların kabul edilmediğini ifade ediyor. Sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Cumhuriyet Halk Partisi 21.olağan kurultayda imzalarımız ve müracaatımızı 5 dakika geç kaldığımız için divan kabul etmedi Sayın Özgür Özel’e sayın Murat Emir’le sayın Ali Mahir Başarır konuşmama rağmen hayır vakit geçmiştir dediler ama geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verilebildi kamuoyunun ve parti kamuoyunun vicdanına teslim ediyorum saygılar.
Kurultay salonunda gerginlik yaşandı. Divana yöneldi Berhan Şimşek topladığı imzaların kabul edilmesini istedi. Genel başkan adayı olmak için bu yönde yapmış olduğu çalışma vardı ancak Genel Başkan Özgür Özel’e yönelik bazı sözleri var. ‘Ben duvarlara yazı yazarken Özgür Özel kısa donla geziyordu’ şeklinde bir ifadesi olmuş.
‘Bu arkadaşlar partiyi yönetirken reçeteyi kime yazdırıyor merak ediyorum’ dedi. Bunu bizzat kurultay salonunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ifade etti. Divan ile de bir tartışması oldu. Yeterli sayıda imzaya ulaştığını ve ancak bu imzaların kabul edilmediğini savundu.
“KURULTAY DEMEK ÇOK GÜÇ”
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında kurultay ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Özgür Özel’in C planı olduğunu düşündüğünü belirten Müderrisoğlu, "Her 1,5 yılda bir kurultay yapan bir partiden söz ediyoruz. Bu partinin Türkiye’deki siyaseti okuma, kendi iç dengelerini oluşturma ve seçmene umut verme konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşadığını ve gel-gitler gösteriyor bugün de ondan farklı bir kurultayda değiliz aslında. Buna bir kurultay demek de çok güç. Sayın Özgür Özel’in konuşmasını dikkatle takip ettim Meclis’teki grup konuşması tadında ve ayarındaydı.
Bugünkü kurultayı ben CHP’nin kaçış rampasına geçişi olarak görüyorum. İç hesaplaşmanın gerçek manada bitmediğini fakat onlara göre siyasal dış tehdit nedeniyle mecburi bir birliktelikle bir bütünlük görüntüsü verme ihtiyacının ağır bastığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.
O İSİM ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ
Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Olağanüstü Kurultayı'nda Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, genel başkan adaylığından çekildiğini açıkladı.
Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezinde düzenlenen CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da genel başkanlığa aday olduğunu açıklamıştı. Uysal, partisini yıpratmamak için adaylıktan çekildiğini duyurarak, şu ifadeleri kullandı: "Bildiğiniz üzere, bugünkü tarihli CHP Olağanüstü Kurultayı'nda, CHP Genel Başkanlığı'na adaylık için girişimde bulundum. Hükümetin partimize yönelik hukuksuz saldırılarına karşı partimizin güçlendirilmesi; Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tutuklu arkadaşlarımızın tahliyesinin sağlanabilmesi için güçlü ve tutarlı bir yönetim anlayışının inşası. Her ne kadar mevcut yönetimin son 15 günlük performansından memnun olunsa da, parti yönetimimizin en güçlü şekilde yeniden yapılandırılması. CHP'nin, bütün Türkiye'yi kucaklayan, 85 milyonun tamamını yol arkadaşı kabul eden ve yüzde 50'yi aşan bir halk desteğine ulaşabilmesi. Bu üç ana nedenle çıktığım yolda, partimi yıpratmamak için burada detaylarını ifade etmeyeceğim gerekçelerle adaylık iddiamı sürdürmeme kararı aldım."
KURULTAYDA İLK DETAYLAR
CHP'nin Olağanüstü Kurultayı, Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşması ile çalışmalarına başladı.
Özel, saat 10.00'da CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın düzenlendiği Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Özel, açılış konuşmasını yaparak kurultayı açtı.
Kurultayı açmak için gerekli çoğunluğun sağlandığını belirten Özel, Divan Başkanlığı için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun delegeler tarafından önerildiğini söyledi ve oylamaya sundu. Öneri kabul edilerek CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu oldu.
Kurultaya, önceki genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, belediye başkanları, onur üyeleri ve delegeler katıldı.
Kurultay salonunda, Özgür Özel'in yanındaki koltuk, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu için ayrıldı.
Salonda, Mustafa Kemal Atatürk, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu posterleri yer aldı.
KURULTAY BAŞKANI ÇAVUŞOĞLU OLDU
İMAMOĞLU'NUN KOLTUĞU DİKKAT ÇEKTİ
CHP'nin olağanüstü kurultayının yapılacağı salondan ilk kare geldi. Salonda Ekrem İmamoğlu'na temsili koltuk ayrıldığı görüldü.
Özgür Özel'in yanındaki 12 numaralı koltuğa diğerlerine nazaran daha büyük harflerle "Ekrem İmamoğlu - Cumhurbaşkanı adayı" yazısı asıldı.
Özel'in "Özgür"leşme hesapları yaptığı kurultayda en büyük Ekremci gibi gözükmesi "Tabanın gazını alma hamlesi" olarak yorumlandı.
CHP'DE TEMİZLİĞE GİDEN KİRLİ YOL
"Bir zamanlar "siyaset üretme" yarışına sahne olan kurultaylar, şimdi "şaibeden arınma" ayinine dönüşmüş durumda" diyen Övür, "Delegelerin iradesinin etikle mi etkilerle mi belirlendiği sorusu, artık sadece bir dedikodu malzemesi değil, kamusal bir soruşturma konusuna dönüşmek üzere" dedi.
Övü şu ifadeleri kullandı:
Partinin genç genel başkanı Özgür Özel, yargı daha karar vermeden kamuoyuna seslendi: "Partiyi olağanüstü kurultaya götürerek kayyum girişimlerini engelledik."
Ne kadar pratik, ne kadar hızlı bir adalet anlayışı! Ne yargıya gerek kaldı ne de iç soruşturmaya. Hem savcı hem hâkim hem de jüri kendisi olmuş gibi. Ancak küçük bir sorun var: Şaibe iddialarının merkezindeki isimlerle "temizlenme" kurultayı yapılırsa, bu arınma mı olur, yoksa üzerini örtme mi? Yönetim, aynı iddiaların gölgesinde seçilmiş, şimdi ise o gölgede kalarak aydınlığa çıkacağını iddia ediyor.
Dahası, kurultayda oy kullanacak delegelerin kimilerinin tercihlerini hangi motivasyonla şekillendirdiği konusu hâlâ sis perdesi arkasında. Eğer yargı, bu sisin ardında "maddi bir hava sirkülasyonu" olduğunu tespit ederse, ortaya çıkacak tablo yalnızca bir yönetim krizi değil, bir sistemin çöküşünü işaret eder.
"Korkarım bu kurultay, bir "temizlik" operasyonundan çok, halının altındaki tozların daha geniş bir halıyla örtülmesi olacak"
SEYİRCİ ALINMAYACAK
CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'na, salonun fiziki şartları sebebiyle seyirci alınmayacağı duyuruldu.
GÜÇ DENGELERİ DEĞİŞECEK Mİ?
60 kişiden oluşan PM’de halihazırda aralarında Orhan Sarıbal, Müslim Sarı’nın da bulunduğu 8 isim Kemal Kılıçdaroğlu’na verdikleri destekle biliniyor.
Bunun yanı sıra Özel, görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun o dönem yoğun baskısıyla yüzleşmiş ve kendi listesindeki 15 üyeyi de tamamen onun istediği isimlerden oluşturmak zorunda kalmıştı. Böylelikle 60 kişilik PM’de yalnızca 37 isim Özel’in istediği üyelerden oluşabilmişti. Özel’in bu kurultayda 20’ye yakın ismi PM’den çıkarmayı planladığı, yeni isimleri dahil ederek hem İmamoğlu’nun hem de Kılıçdaroğlu’nun parti içerisindeki gücünü kendi lehine kırmayı amaçladığı ifade ediliyor. Ayrıca kurultay sonrası Özel’in bu hedef doğrultusunda MYK’da da değişikliklere hazırlandığı bildirildi.
ÖZEL'E KARŞI ANAHTAR LİSTE HAMLESİ
Kurultayda genel merkez ile iç muhalefet arasındaki en büyük çekişmenin PM seçimlerinde yaşanması bekleniyor. PM seçimleri çarşaf liste usulüyle yapılacak. Genel Başkan Özgür Özel anahtar liste çıkararak PM’de görmek istediği isimleri delegelere sunacak. Özel’in listesine karşı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin de anahtar liste hazırlığında olduğu aktarıldı.
ÖZEL'İN SEÇİLMESİ KESİN GİBİ
Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacağını duyurmuştu. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise adaylığını açıklayarak sürpriz bir hamle yaptı. 22. Dönem CHP Milletvekili Berhan Şimşek de adaylığını duyurdu.Buna rağmen kurultayda tek güçlü aday kalan Özgür Özel’in yeniden genel başkan seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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