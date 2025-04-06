Tek adaylı seçimde Özel yeniden genel başkan! Kurultay'da imza gerginliği

12:45 06 Nisan 2025

CHP vekili Berhan Şimşek, Özgür Özel ile tartıştı. Oldukça hareretli anların yaşandığı kurultayın detaylarını A Haber mubabiri İlter Yeşiltaş aktarırken Berhan Şimşek ise sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

"Bazı basın organlarında imzayı bulamadığımızı söyleniyor görmek isteyenler beni telefonumdan arayabilir 97 imzayı kendilerine takdim ederim teşekkür kamuoyunun dikkatine.

Cumhuriyet Halk Partisi 21.olağan kurultayda imzalarımız ve müracaatımızı 5 dakika geç kaldığımız için divan kabul etmedi sayın Özgür Özel’e sayın Murat Emir’le sayın Ali mahir başarır konuşmama rağmen hayır vakit geçmiştir dediler ama geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verilebildi kamuoyunun ve parti kamuoyunun vicdanına teslim ediyorum saygılar."

ÖZGÜR ÖZEL İLE BERHAN ŞİMŞEK NEDEN TARTIŞTI?

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş:

Berhan Şimşek CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile tartıştı. Berhan Şimşek de aday olmak istiyordu bunun için delegelerden imza topladı. Kendisinin iddiası 97 imza topladığı şeklinde ancak bu imzaların kabul edilmediğini ifade ediyor. Sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Cumhuriyet Halk Partisi 21.olağan kurultayda imzalarımız ve müracaatımızı 5 dakika geç kaldığımız için divan kabul etmedi Sayın Özgür Özel’e sayın Murat Emir’le sayın Ali Mahir Başarır konuşmama rağmen hayır vakit geçmiştir dediler ama geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verilebildi kamuoyunun ve parti kamuoyunun vicdanına teslim ediyorum saygılar.

Kurultay salonunda gerginlik yaşandı. Divana yöneldi Berhan Şimşek topladığı imzaların kabul edilmesini istedi. Genel başkan adayı olmak için bu yönde yapmış olduğu çalışma vardı ancak Genel Başkan Özgür Özel’e yönelik bazı sözleri var. ‘Ben duvarlara yazı yazarken Özgür Özel kısa donla geziyordu’ şeklinde bir ifadesi olmuş.

‘Bu arkadaşlar partiyi yönetirken reçeteyi kime yazdırıyor merak ediyorum’ dedi. Bunu bizzat kurultay salonunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ifade etti. Divan ile de bir tartışması oldu. Yeterli sayıda imzaya ulaştığını ve ancak bu imzaların kabul edilmediğini savundu.