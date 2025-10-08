Sahte altın mağdurları artıyor! İnternetten altın alırken dikkat

Altın fiyatı rekor üstüne rekor kırıyor. Gram 5 bin 300 liranın üzerine çıktı. Hızlıca satın almak isteyen yatırımcılar kredi kartı ile online satış yapan sitelerden altın almaya başladı. Ancak hayal kırıklığı yaşayanlar da oldu. Çünkü altın fiyatı ödedikleri yatırım aracı gümüş çıktı. Peki, internetten altın alırken dolandırılmamak için neye dikkat edeceğiz ve nasıl güveneceğiz? Ekip arkadaşlarımız uzmanlara sordu.

