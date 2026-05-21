CHP'de ufukta mutlak butlan mı görünüyor?

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun peş peşe yaptığı “arınma” çağrıları CHP’deki gerilimi daha da artırırken, Genel Başkan Özgür Özel cephesinden gelen açıklamalar parti içindeki çatlağı derinleştirdi. Ana muhalefette şaibeli kurultay tartışmaları sürerken, CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın Özel'e yönelik para trafiğine ilişkin itirafları da gündemdeki yerini koruyor. Gözlerin 1 Temmuz’da görülecek kurultay davasına çevrildiği süreçte, A Haber’de yayınlanan Sebep Sonuç programına konuk olan Avukat Hadi Dündar, Yalım’ın ifadelerinde yer alan para iddialarının ve parti içinde yaşanan tartışmaların “mutlak butlan” ihtimaline etkisini değerlendirdi.