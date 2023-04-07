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Sağlıkçılarla iftar programında Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Söz verdiğimiz tüm projeleri tam zamanında açacağız

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Giriş: 07.04.2023 20:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde sağlıkçılar ile buluştuğu iftar programında konuştu. "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tıpkı yüzyılın sağlık krizinde olduğu gibi asrın felaketiyle mücadelede de son derece başarılı bir imtihan vermektedir." ifadelerine yer veren Başkan Erdoğan, "Salgında nasıl rekor sürelerde hastanelerimizi devreye aldıysak şimdi de söz verdiğimiz tüm projeleri tam zamanında bitirip hizmete açacağız." dedi. Diğer yandan istihdam mesajı veren Başkan Erdoğan, “Yeni katılımlarla sağlık ordumuzu güçlendiriyoruz. 42 bin 500 sağlık personeli alıyoruz” açıklamasını yaptı. Başkan Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi'nin ise 28 Nisan’da hizmete gireceğinin müjdesini verdi.
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