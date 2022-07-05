Sağlık üzerinden yeni kaos planı! Sendikalarda zemin bulan FETÖ'den algı operasyonları

FETÖ, Türkiye içinde sağlıkta şiddet konusunda yeni bir kaos planını devreye sokmaya çalışıyor. Türk Tabipler Birliği ve sendikalarda kendisine zemin bulan FETÖ, sağlıkta şiddetten bir kaos çıkartmayı amaçlıyor. FETÖ'nün bu planını yansıtan olaylar ve basında yer alan bazı haberleri sizler için derledik. İşte detaylar...