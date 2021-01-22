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Sağlık Bakanlığı hazırladı: Su için 10 uyarı

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Giriş: 22.01.2021 13:51
Güncelleme:22.01.2021 15:07
Son dakika haberi... Türkiye son zamanların en kurak kış mevsimini yaşıyor. Bu durumdan da en çok barajlar etkilendi. Bu konu hakkında Sağlık Bakanlığından flaş bir uyarı geldi. Bakanlık azalan baraj suyu seviyelerinin ardından ortaya çıkabilecek sıkıntılara yönelik ‘Su Kesintisinde Dikkat Edilmesi Gerekenler’ başlıklı bir broşür hazırladı. İşte broşürde yer alan o uyarılar...

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan broşürde su kesintileri sonra yapılması ve dikkat edilmesi gerekenlere yer verildi.

Broşürde, vatandaşların suyla ilgili dikkat etmesi gerekenler şöyle sıralandı:

-Su kesintisinden sonra ilk gelen suyun kirli olma riski yüksektir. Suyun bulanıklığı gidene kadar ortalama 3-5 dakika akıtılmalıdır.

-Kaynağı bilinen ve kontrolü yapılan musluk suyunun tüketilmesi güvenlidir. Kaynağı bilinmeyen su tüketilmemelidir.

-Klor, hastalık yapıcı mikrobiyolojik etkenlerin büyük çoğunluğunu yok etmektedir. Bu nedenle klorlanmış içme kullanma suyunun tüketilmesi tercih edilmelidir.

-'İçilmez' yazısı bulunan çeşmelerin suları asla içilmemelidir.

-Kişisel temizlik ve el temizliğinin yapılmaması dışkı-ağız yolu ile yayılan hastalıkların özellikle ishallerin artmasına neden olur. Bit ve uyuz salgınları ortaya çıkabilir. Sürekli kaşıntı durumlarında bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir.

-Tankerle izinsiz içme suyu taşıyan kişiler yetkili kuruluşlara bildirilmeli ve bu suların dezenfeksiyonu etkin yapılmadığından asla içilmemelidir.

-Su kesintilerinde özellikle çocuklar ve yaşlılar ishalli bir hastalığa yakalandığında mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir.

-Evde bulaşıkların yıkandığı sular da içme suyu niteliğinde olmalıdır. Tuvalet temizliği 5 su bardağı suya iki bardak çamaşır suyu katılarak hazırlanan suyla yapılmalıdır.

-Sebze ve meyveler, bir litre suya 20-30 damla yüzde birlik klor solüsyonu damlatıldıktan sonra, hazırlanan karışımda 15 dakika bekletilerek tüketilmelidir.

-Suları güneş almayan yerlerde muhafaza etmeli, açık renkli bidonlar tercih edilmelidir. Kapağı açtıktan sonra kötü bir koku geliyorsa o bidon kullanılmamalıdır.

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