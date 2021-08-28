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Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | İşte vaka ve vefat sayıları

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Giriş: 28.08.2021 20:14
28 Ağustos 2021 vaka tablosu belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 290 bin 186 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti.
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