Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | İşte vaka ve vefat sayıları

28 Ağustos 2021 vaka tablosu belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 290 bin 186 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti.