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Sağlık Bakanlığı 29 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı

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Giriş: 29.01.2021 19:42
Güncelleme:29.01.2021 19:47
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 165 bin 94 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 131 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1740 oldu, 8 bin 93 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 348 bin 309'a yükseldi.

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. İşte 29 Ocak 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 165 bin 94 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 131 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1740 oldu, 8 bin 93 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 348 bin 309'a yükseldi.

28 Ocak korona tablosu: Türkiyede corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü? 28 OCAK KORONA TABLOSU: TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU? KORONADAN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?
Son dakika: 29 Ocak 2021 ABD koronavirüs son durum! Ölü sayısı 443.832ye yükseldi SON DAKİKA: 29 OCAK 2021 ABD KORONAVİRÜS SON DURUM! ÖLÜ SAYISI 443.832'YE YÜKSELDİ

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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