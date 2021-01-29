Sağlık Bakanlığı 29 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 165 bin 94 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 131 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1740 oldu, 8 bin 93 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 348 bin 309'a yükseldi.

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. İşte 29 Ocak 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 165 bin 94 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 131 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1740 oldu, 8 bin 93 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 348 bin 309'a yükseldi.