28 Ocak korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
28 Ocak Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Günlük vaka sayıları açıklanmaya devam ederken, uyarılarda peş peşe geliyor. Türkiye'de salgına karşı tedbirler alınırken, bayramdan sonra günlük vaka sayısında artış görülmüştü. Türkiye'de dün açıklanan tabloya göre, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. İşte, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasının ardından alınacak sonuçlar merak ediliyor. Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklanmaya devam ediyor. iyileşen ve ölüm son durum tablosu açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılmaya başladı. Pandemi döneminde her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün güncel yeni vaka sayısını açıklıyor.İşte, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
28 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
28 Ocak koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği anda haberimizde yer alacaktır.
27 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
27 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.
26 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
Son 24 saatte 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 322 bin 511'e yükseldi.
Test sayısı 28 milyon 828 bin 496'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 442 bin 350, vefat sayısı 25 bin 344, ağır hasta sayısı 1791 oldu.
TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5-7 bin arasında seyreden vaka sayıları hala tedirgin edici seviyede. Kapalı ortamlarda kalabalıktan uzak durmalı, maske ve mesafe kurallarına özen göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Atama Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sahip olduğu hizmet altyapısının gücü ve sosyal devlet vasfının genişliğinin kriz dönemlerinde çok daha iyi ortaya çıktığına işaret ederek, salgın döneminde sadece sağlık alt yapısının ve Genel Sağlık Sigortası'nın gücünün görülmediğini, aynı zamanda sosyal destek sisteminin kapsayıcılığının da test edildiğini ifade etti.
"Neredeyse bir yıla yaklaşan salgın döneminde hamdolsun yüreklerimizi yakacak ne sağlık krizi ne de sosyal çöküntü görüntülerine şahit olduk." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Tam tersine 46 milyar lirayı geçen sosyal koruma kalkanı ödemelerimiz ve geniş bir alanda verdiğimiz desteklerle ülkemizin ayakta kalmasını sağladık. Bakın dünyanın en gelişmiş ülkelerinde şu anda aşı sıkıntısı var. Biz ise hamdolsun şu anda aşı konusunda attığımız adımlarla, yaptığımız ödeme ile süratle aşılarımızı aldırmaya başladık ve ilk etapta inşallah 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek. Süratle de aşılamayı başlattık, şu anda devam ediyor. Dünyanın en müreffeh ülkelerinden dahi yürek burkan sahnelerin görüldüğü bir süreci ülke olarak biz en az sıkıntıyla geride bırakmayı başardık. Bu yılın bütçesinde sosyal destek harcamaları için ayırdığımız rakam 81 milyar lirayı geçiyor. İnşallah her kesimden vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her an yanında olmayı sürdüreceğiz."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadele konusunda daha önce alınan kararların tüm ilgili kurumların katkılarıyla titizlikle hayata geçirildiğini belirtti.
Kovid-19 salgıyla artan dijital bağımlılık ile tütün, nargile bağımlılığı gibi olguları gündemlerine alacaklarını belirten Oktay, şu ifadeleri kullandı:
"Bakanlıklarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız ile zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıkla ilgili yaptıkları araştırmalara ilişkin güncel bilgileri değerlendireceğiz. Bireylerin beden ve ruh sağlığını tahrip eden ve toplum için risk oluşturan her türlü bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız. Kovid-19 salgını sonrasında ciddi bir bağımlılık dalgasıyla karşılaşmamak için gereken önlemleri tartışacak ve gerekli tedbirleri alacağız."
Bağımlılığın her türlü salgından daha tehlikeli olduğuna dikkati çeken Oktay, "Kovid-19'dan kendimizi ve sevdiklerimizi koruduğumuz gibi sigara, alkol, uyuşturucu gibi zararlı maddelerden ve dijital bağımlılıktan da korumalıyız. Devletimiz tüm kurumlarıyla yanınızdadır; bağımlılığa feda edeceğimiz tek bir vatandaşımıza gönlümüz razı gelmez. Topyekun bir bilinç ve Kovid-19'a karşı yakaladığımız o mücadele ruhuyla her türlü bağımlılığı yaşamın hücrelerinden söküp atalım. Bağımlılığın azı çoğu, küçüğü büyüğü olmaz. Bugün yeni bir başlangıç yapalım ve özellikle yaygın olan sigara kullanımına son verelim." dedi.
Oktay, bağımlılıkla mücadeleye destek veren vatandaş, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerine teşekkür etti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Sosyal Atama Töreni'ndeki konuşmasında, sosyal kalkınmanın sosyal hizmetlere, yardımlara ve güvenliğe dair kapsayıcı ve bütüncül yaklaşımlarla mümkün olduğuna dikkati çekti.
Sosyal hizmetleri aileleri, çocukları, kadınları, yaşlıları, engellileri, şehit yakınlarını, gazileri ve toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırdıklarını belirten Selçuk, 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla da ulaşılmadık ihtiyaç sahibi vatandaş kalmaması için sahada olduklarını söyledi.
Sosyal güvenlik sistemini, nüfusun yüzde 99'unu kapsayan bir sisteme dönüştürdüklerini dile getiren Selçuk, şunları kaydetti:
"Sosyal güvenlik sistemimizin özellikle de genel sağlık sigortacılığının gücünü daha da iyi anladığımız bir salgınla mücadele ediyoruz son aylarda. Sadece Kovid-19 test, tedavi ve bakım hizmetleri için Genel Sağlık Sigortası kapsamında karşıladığımız ödemeler 6,5 milyar liraya ulaştı. Ayrıca bu süreçte Sosyal Koruma Kalkanı ile de bireyden aileye, aileden topluma uzanan tüm süreçlerde vatandaşlarımızı korumayı hedefledik."
Kovid-19 ile mücadele kapsamında sağlık kuruluşlarında aşılanmasına başlanan 80 yaş ve üstündekiler, mobil uygulamalar ve internetin yanı sıra Alo 182 hattı üzerinden de randevularını alabiliyor.
Bu yaştakilerin aşılanması sağlık kuruluşlarında yapıldığından, vatandaşların öncelikle aşı randevusu alması gerekiyor.
Randevular, mobil uygulama veya internet üzerinden oluşturulabildiği gibi telefonla da alınabiliyor.
Öncelikli grupta olan vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.
Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.
Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.