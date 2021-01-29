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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: 29 Ocak 2021 ABD koronavirüs son durum! Ölü sayısı 443.832'ye yükseldi

Son dakika: 29 Ocak 2021 ABD koronavirüs son durum! Ölü sayısı 443.832'ye yükseldi

haberi... koronavirüs ile mücadelede sınıfta kaldı. Ülkede büyük depreme yol açan ve pandemi sürecini iyi yönetemeyen devlet işi aşılamaya bıraktı. Öte yandan ABD'de 29 Ocak 2021'e ait coronavirüs (Covid-19) tablosu açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
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Son dakika: 29 Ocak 2021 ABD koronavirüs son durum! Ölü sayısı 443.832'ye yükseldi

SON DAKİKA HABERİ: Coronavirüsün (Covid-19) merkezi hale gelen 'de günün koronavirüs (Kovid-19) tablosu duyuruldu.

ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 174 bin 532 artışla 26 milyon 342 bin 817'ye çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 299 artarak 443 bin 832'ye ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 16 milyon 71 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 306 milyon 455 bini geçti.

EN FAZLA VAKA CALİFORNİA, EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA

Vaka sayısı bakımından California, 3 milyon 260 bin ile ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 336 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 687 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 43 bin 200 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi, 10 milyon 720 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 60 bin vakayla Brezilya takip ediyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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