30 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sağlık Bakanı Koca'dan yeni vaka sayılarına ilişkin flaş açıklama: Her vaka hasta değildir

Sağlık Bakanı Koca'dan yeni vaka sayılarına ilişkin flaş açıklama: Her vaka hasta değildir

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.09.2020 21:22
Güncelleme:30.09.2020 21:30
Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası canlı yayında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlü tespit edilen yeni vakalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Her vaka, hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var ve büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Unutulmaması gereken, toplumun ortak bir meselesini ele aldığımız, bunu yaparken de toplumun görünen veya çıplak gözle görünmeyen çıkarlarını korumamız gerektiği gerçeğidir." dedi.

Koca, "Aşı için önümüzdeki 2-3 aylık zaman kaldığı da düşünülürse tünelin ucu ve ışık göründü." ifadesini kullandı.

"Her vaka, hasta değildir." diyen Bakan Koca, şunları söyledi:

Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var ve büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor.

Ölüm sayıları hakkında ilginç iddialar var. Bu konuda bir tartışma galibiyeti bekleyenlere sesleniyorum, sayısal bir galibiyet arıyorsanız, lütfen ruhaniyeti çiğnemeyin, kayıplarımıza saygı gösterin.

Ölüm bildiriminde kullanılan form yeni değildir, 2013'ten beri kullanılmaktadır.

Devletin ve salgınla mücadelenin itibarını zedelemek isteyen, kendi itibarını zedeler. Birinin ölümünü saklamaya imkan yoktur."

Bakan Koca, "Belediyelerin verileri, kendi illerindeki defin sayılarını ortaya koyar. TÜİK verilerinde dağılım, ölen kişilerin ikamet adresine göre yapılmaktadır." ifadesini kullandı.

"TEST SAYIMIZI 200 BİN RAKAMLARINA KADAR ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

"TÜİK verilerine göre, geçen yılın ilk 9 ayında ölüm sayısı 329 bin 274'tür." diyen Koca, şöyle konuştu:

"Yıllık öngörülen yüzde 2,2 artışla bunun şimdi 336 bin 518 olması beklenmektedir. Şu ana kadar Kovid-19 kaynaklı ölümler dahil 339 bin 26 ölüm gerçekleşmiştir. Aradaki fark 7 bin 244'tür. Kovid-19 kaynaklı tespit edilen ölüm sayısı ise 8 bin 62'dir.

Kovid-19 ölümlerinin bulaşıcı hastalık başlığı altında verilmediği açıktır. Bunları sırf bulaşıcı hastalık sebebiyle ölüm diye Kovid-19 hanesine yazan varsa yanılıyor.

Ankara'daki hasta sayısı iki haftada yarı yarıya azaldı. Aldığımız tedbirlerle son 10 gün içinde günlük hasta sayısı yüzde 60'a yakın azaldı.

Salgınla mücadele sürecinde devletimiz, halkının sağlığı kadar ulusal çıkarlarını da korumaktadır. Çünkü bu virüsün saldırısı sadece insan vücuduna değildir. Eğitimedir, hayatın bütün alanlarınadır.

Test sayımızı önümüzdeki 3-4 hafta içerisinde 200 bin rakamlarına kadar çıkarmak istiyoruz.

Çok yakında kendi aşımızın üretimine başlayacağımıza inanıyorum.

Ortalama filyasyon iz sürme süremiz, 13 saate kadar düştü. Ortalama temaslıyı tespit etmemizin süresi 8 saate kadar indi.

İstanbul'da vaka sayısı, yüzde 2,8 oranında düştü."

"HAZIRLIK VE BİRİNCİ SINIFLARDAKİ EĞİTİMLERDE CİDDİ BİR SORUN YAŞAMADIK"

Yüz yüze eğitimle ilgili Bakan Koca, "Hazırlık ve birinci sınıflardaki eğitimlerde, şu ana kadar ciddi bir sorun yaşamadık." dedi.

Koca, "Muhtemelen 2'nci sınıflar, 8 ve 12'ler için Bilim Kurulu'nun bir önerisi var. Bunu netleştirip sunmuş olacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, "Bizim verdiğimiz tablodaki bilgilerin tamamının doğru olduğunu söylemek istiyorum. Tablodaki bütün veriler, bütün rakamlar doğrudur." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Kocadan CHPli vekilin yeni vaka sayılarıyla ilgili iddialarına sert tepki: Neresinden bakıp yorum yapacaksınız? BAKAN KOCA'DAN CHP'Lİ VEKİLİN YENİ VAKA SAYILARIYLA İLGİLİ İDDİALARINA SERT TEPKİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan ölüm sayıları hakkındaki iddialara sert cevap ÖLÜM SAYILARI HAKKINDAKİ İDDİALARA SERT CEVAP
Sağlık Bakanı Kocadan yerli Kovid-19 aşısıyla ilgili canlı yayında açıkladı: Çok yakında üretimine başlanacak YERLİ KOVİD-19 AŞISIYLA İLGİLİ CANLI YAYINDA AÇIKLADI: ÇOK YAKINDA...
Bakan Koca yeni tablo ile 30 Eylül Türkiyenin koronavirüs verilerini paylaştı! Ağır hasta sayısı düşüyor BAKAN KOCA 30 EYLÜL TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜS VERİLERİNİ PAYLAŞTI! AĞIR HASTA SAYISI DÜŞÜYOR

Maçlar seyircili oynanacak mı?
Maçlar seyircili oynanacak mı?
Sağlık Bakanı Koca: Her vaka hasta değildir
Sağlık Bakanı Koca: Her vaka hasta değildir
Bakan Koca'dan CHP'li vekilin iddialarına sert tepki
Bakan Koca'dan CHP'li vekilin iddialarına sert tepki
Koca'dan yerli aşıyla ilgili
Koca'dan yerli aşıyla ilgili
Bakan Koca'dan ölüm sayıları hakkındaki iddialara cevap
Bakan Koca'dan ölüm sayıları hakkındaki iddialara cevap
Bakan Koca yeni tablo ile 30 Eylül verilerini paylaştı
Bakan Koca yeni tablo ile 30 Eylül verilerini paylaştı
Önümüzdeki on yıl insanlığın kaderini...
"Önümüzdeki on yıl insanlığın kaderini..."
İşte yerli Kovid-19 aşısının üretileceği o tesis
İşte yerli Kovid-19 aşısının üretileceği o tesis
Ermenistan'ın girişimi bardağı taşıran damla oldu
"Ermenistan'ın girişimi bardağı taşıran damla oldu"
Netanyahu'dan Beyrut'ta ikinci patlama açıklaması
Netanyahu'dan Beyrut'ta ikinci patlama açıklaması
A Haber atlayan pilotu böyle görüntüledi
A Haber atlayan pilotu böyle görüntüledi
Koronavirüs aşısının yan etkileri var mı?
Koronavirüs aşısının yan etkileri var mı?
Daha Fazla Video Göster