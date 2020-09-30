30 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sağlık Bakanı Koca'dan CHP'li vekilin yeni vaka sayılarıyla ilgili iddialarına sert tepki: Neresinden bakıp yorum yapacaksınız?

Sağlık Bakanı Koca'dan CHP'li vekilin yeni vaka sayılarıyla ilgili iddialarına sert tepki: Neresinden bakıp yorum yapacaksınız?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.09.2020 21:05
Güncelleme:30.09.2020 21:08
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası canlı yayında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Koca, bir basın mensubunun CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili iddialarını sorması üzerine konuyla ilgili "Belgenin üzerine iddia edilen evrakla ilgili üzerinde bir tarih yok. Hangi tarih aralığında alındığına dair bir not yok. Bizim kullandığımız programda böyle bir arayüz yok. 10 Eylül için yapılan test sayısı ise 112 binlerde. 152 bin olduğu söyleniyor. Neresinden bakıp yorum yapacaksınız?" diyerek tepki gösterdi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in ""Koca'nın bin 512 hasta var dediği gün 29 bin 377 vaka vardı" iddiasıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sert yanıt geldi.

"NERESİNDEN BAKIP YORUM YAPACAKSINIZ?"

Bakan Koca, söz konusu iddiaya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Belgenin üzerine iddia edilen evrakla ilgili üzerinde bir tarih yok. Hangi tarih aralığında alındığına dair bir not yok. Bizim kullandığımız programda böyle bir arayüz yok. 10 Eylül için yapılan test sayısı ise 112 binlerde. 152 bin olduğu söyleniyor. Neresinden bakıp yorum yapacaksınız? Salgının seyrinde yapılan mücadele son derece önemli. Biz sahada tespit edilen herkesi özellikle filyasyonunu yapıyoruz. Herhangi bir vatandaşımızı gizleyerek temaslı takibini yapmıyoruz. Bunun dışında bütün vakalar ayrıca güvenlikli alan oluşturma noktasında devrede olan HES sistemimizin içinde. Yani bütün vakalar HES'in içinde. Vakayı gizleyerek filyasyonu önleyebilir misiniz? Eğer denilen şekilde olmuş olsa idi bu dönemde bu kadar vakanın iddia edildiği ortamda hastanelerimizdeki yatak doluluk oranlarımız niye %50'lerin altında? Yoğun bakımlardaki doluluk oranlarımız niye %66'larda. Tablodaki bütün veriler doğrudur. Bu yapılan mücadelede hiçbir şey gizlenemez."

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Maçlar seyircili oynanacak mı?
Maçlar seyircili oynanacak mı?
Sağlık Bakanı Koca: Her vaka hasta değildir
Sağlık Bakanı Koca: Her vaka hasta değildir
Bakan Koca'dan CHP'li vekilin iddialarına sert tepki
Bakan Koca'dan CHP'li vekilin iddialarına sert tepki
Koca'dan yerli aşıyla ilgili
Koca'dan yerli aşıyla ilgili
Bakan Koca'dan ölüm sayıları hakkındaki iddialara cevap
Bakan Koca'dan ölüm sayıları hakkındaki iddialara cevap
Bakan Koca yeni tablo ile 30 Eylül verilerini paylaştı
Bakan Koca yeni tablo ile 30 Eylül verilerini paylaştı
Önümüzdeki on yıl insanlığın kaderini...
"Önümüzdeki on yıl insanlığın kaderini..."
İşte yerli Kovid-19 aşısının üretileceği o tesis
İşte yerli Kovid-19 aşısının üretileceği o tesis
Ermenistan'ın girişimi bardağı taşıran damla oldu
"Ermenistan'ın girişimi bardağı taşıran damla oldu"
Netanyahu'dan Beyrut'ta ikinci patlama açıklaması
Netanyahu'dan Beyrut'ta ikinci patlama açıklaması
A Haber atlayan pilotu böyle görüntüledi
A Haber atlayan pilotu böyle görüntüledi
Koronavirüs aşısının yan etkileri var mı?
Koronavirüs aşısının yan etkileri var mı?
Daha Fazla Video Göster