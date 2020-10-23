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Sağlık Bakanı Koca: Salgın tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti

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Giriş: 23.10.2020 11:53
Güncelleme:23.10.2020 11:58
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Valiliği'nde açıklamalarda bulundu. "Şimdiden dikkat çekmek istiyorum. Koronavirüs salgını tüm ülkede tekrar tırmanışa geçmiş durumdadır." diyen Bakan Koca, "Salgın bize şunu öğretti ki; virüsün yayılması daha fazla insanın hasta olması değil tüm hayatın sekteye uğramasıdır." ifadelerini kullandı.
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