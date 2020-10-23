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Sağlık Bakanı Koca: Salgın tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Valiliği'nde açıklamalarda bulundu. "Şimdiden dikkat çekmek istiyorum. Koronavirüs salgını tüm ülkede tekrar tırmanışa geçmiş durumdadır." diyen Bakan Koca, "Salgın bize şunu öğretti ki; virüsün yayılması daha fazla insanın hasta olması değil tüm hayatın sekteye uğramasıdır." ifadelerini kullandı.