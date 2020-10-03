Sağlık Bakanı Koca duyurdu! 13 aşıdan beşinde insan deneyleri safhasına yaklaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkemizde 13 ayrı COVID-19 aşı adayı çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bunlardan 5’i insan deneyleri safhasına yaklaştı. Klinik safhaya gelen tüm aşı adaylarımız Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımız (TÜSEB) @tusebgovtr tarafından destekleniyor. Türkiye’nin gücü bilimde." ifadelerini kullandı..