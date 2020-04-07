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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'koronavirüs' paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde alınan tedbirlere ilişkin, "Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz." değerlendirmesini yaptı.
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