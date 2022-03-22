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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan canlı yayında son dakika açıklamaları .

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Giriş: 22.03.2022 20:03
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Koca koronavirüs salgınında Türkiye'nin bir geçiş sürecinde olduğunu vurgularken, son dönemde hastanelerde yaşanan şiddet olaylarına da değindi. Sağlık Bakanı Koca "Suçlara karşı yeterli yaptırım olmadığı şeklindeki gündem, sorunlu bazı kişilik yapılarında suça yönelime yol açmaktadır. Devlet erkinin, gerçeğe aykırı şekilde duyarsız gösterilmesi bumerang gibi bize geri dönmektedir. Bu zararlı tutumdan vazgeçelim" ifadelerini kullandı. .
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