Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu sonrasında son dakika açıklamaları.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı son dakika açıklamasında koronavirüse testi pozitif çıkan vatandaşlar arasında gençlerin oranına dikkat çekerek kritik uyarıda bulundu. Son bir ay içerisindeki vefatlarda 70 yaş ve üzeri vatandaşların çoğunlukta olduğunu belirten Koca, iki doz aşı olan vatandaşların üçüncü doz aşıya ihtiyaç duyup duymadıklarını da son dakika olarak açıkladı. İki doz aşı olanlar üçüncü dozu olacak mı? En çok vefat hangi yaş grubunda? İşte detaylar...