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28.01.2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan A Haber'e özel açıklamalar
Hastanede tedavileri süren depremzedelerin genel durumu hakkında bilgi alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan A Haber'e özel açıklamalar... Bakan Koca, "Enkaz altından çıkarılan depremzedelerin genel sağlık durumları iyi. Mobil hastaneler deprem bölgesinde 24 saat hizmet veriyor." dedi.
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