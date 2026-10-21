Fon soruşturmasında gelişme: 31 kişiye gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) raporları doğrultusunda 4 şirketin paylarına ilişkin incelemeler sonrası 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında şirketlerin hisse paylarına yönelik iddialar ve yatırımcıların yaşadığı mağduriyetler mercek altına alınırken, adli sürecin devam ettiği bildirildi. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, soruşturmadaki son gelişmeleri aktardı.