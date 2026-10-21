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Kuzey Ege'de zeytinde bereket yılı: Geyikli'de hasat başladı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kuzey Ege'de zeytinde bereket yılı: Geyikli'de hasat başladı

Çanakkale'nin Kuzey Ege kıyılarında coğrafi işaret tescilli Geyikli zeytininde hasat başladı. Bu yılın “var yılı” olarak nitelendirildiği bölgede üreticiler yüksek rekolte ve iyi yağ verimi bekliyor. Brandalı yaygı ve silkme makineleriyle sürdürülen hasat çalışmalarında işçilik maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenirken, üreticiler zeytinyağında fiyat beklentilerini de dile getirdi. A Haber Muhabiri Vedat Sezer, hasadın ayrıntılarını üretici ve Ziraat Mühendisi Ali Han Şaşkın ile aktardı.

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