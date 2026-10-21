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Ayazağa’da sel felaketinin arkasından 6 yıllık ihmal! Vatandaşlardan CHP’li belediyeye tepki
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ayazağa’da sel felaketinin arkasından 6 yıllık ihmal! Vatandaşlardan CHP’li belediyeye tepki

İstanbul’da 84 yılın en büyük sel felaketinin ardından Sarıyer Ayazağa’da yıllardır çözülemeyen altyapı ve dere ıslahı sorunu yeniden gündeme geldi. 2020 yılında yetkililere seslenen mahalle sakinleri, aradan geçen 6 yıla rağmen aynı sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını belirterek CHP’li yerel yönetime sert tepki gösterdi. Selde yakınlarını kaybeden vatandaşlar ise yaşadıkları ihmali A Haber’de bir bir anlattı.

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