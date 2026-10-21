Başkan Erdoğan'dan MKYK'da net mesaj: “Kol kırılır, yen içinde kalır diyemeyiz!”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen MKYK toplantısında fon krizi ve yolsuzluk iddiaları gündeme geldi. A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun aktardığına göre Erdoğan, sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekenin yapılacağını belirterek, “Kol kırılır, yen içinde kalır diyemeyiz” mesajını verdi. Toplantıda parti içi sorumlulukların yanı sıra Meclis'teki yasal düzenleme çalışmaları, Terörsüz Türkiye hedefi ve bölgesel gelişmeler de ele alındı.