Sınır kapılarında tarihî eser kaçakçılığına darbe! 7 bini aşkın eser ele geçirildi

Edirne'deki İpsala ve Kapıkule gümrük kapılarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 7 bini aşkın tarihî eserin yurt dışına kaçırılması engellendi. Ele geçirilen kültür varlıkları arasında sikkeler, ok uçları ve yüzükler yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, operasyonlarda görev alan Gümrük Muhafaza ekiplerine teşekkür ederek, "Bu toprakların hafızasını korumak, geleceğimize sahip çıkmaktır." ifadelerini kullandı.