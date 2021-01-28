Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! 75 yaş üstü aşılanmaya başlıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Bakan Koca toplantı sonrası yazılı açıklama yaptı. Fahrettin Koca, bugünden itibaren 75 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına başlanacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle katılarak başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında, "Sağlık ordumuz silahlandı, büyüklerimiz koruma altında" başlığına yer veren Koca, salgının dünyadaki birinci yılını tamamladığı günlerde salgına karşı umutla beklenen mücadele gücü olan aşının uygulanabilir hale geldiğini belirtti.

Koca, 30 Aralık'ta Türkiye'ye gelen, ilk parti olan 3 milyon doz aşıya gerekli kontrollerinin tamamlanmasıyla 13 Ocak'ta "Acil Kullanım Onayı" verilerek yaygın aşılama döneminin başladığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aşı kampanyasını başlatmak için bizzat Ankara Şehir Hastanesine giderek ilk doz aşısını yaptırdığını anımsatan Koca, "Kendilerine hem tüm vatandaşlarımızın aşılanması adına yaptığımız çalışmalara verdiği destek hem de bu konuda da gösterdiği önderlik için minnettarız." ifadesini kullandı.

"75 YAŞ ÜZERİ VATANDAŞLARIMIZ AŞI OLMAYA GİDEBİLECEKLER"

Bilim Kurulu'nun önerileriyle hazırlanan aşı programına göre öncelikle sağlık çalışanlarının aşılanmasının tamamlandığını aktaran Koca, şu bilgileri verdi:

"Sağlık çalışanlarımızın aşılanması, savaşa hazırlanan askerlerimizin silahlanması ile eş değerdir. Mücadelenin en ön safında bulunan neferlerimiz daha güvenli bir alana yaklaşmışlardır. Sağlık çalışanlarımızı takiben engelli, yaşlı bakımevleri ile huzurevlerinde yaşayan vatandaşlarımızın yerlerinde aşılamaları tamamlandı. Koruma sorumluluğu üzerimizde en çok bulunan bu grup öncelikle aşılanmış oldu.

Kademeli olarak 90 yaş ve 85 yaş üzeri vatandaşlarımız evlerinde aşı oldular. İleri yaşları nedeniyle evlerinde aşı uygulamasına gittiğimiz vatandaşlar ile aynı hanede yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız varsa onların da aşı uygulamaları evlerinde gerçekleştirildi.

Pazartesi günü 80 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarında aşılanmasına başlanmıştı. Yarın sabahtan itibaren yeni bir adıma geçerek 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarında aşılamaya başlayacağız. Yarından itibaren 75 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarından randevu alarak aşı olmaya gidebilecekler."

"GEREKLİ TESTLERİN TAMAMLANMASINDAN SONRA AŞILAR KULLANIMA SUNULACAK"

Aşı programında kullanılan inaktif aşının 10 milyon dozluk ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon dozun hafta başında Türkiye'ye getirildiğini anımsatan Koca, gerekli testlerin tamamlanmasından sonra aşıların kullanıma sunulacağını bildirdi. Koca, şöyle devam etti:

"Virüsün dünyadaki seyri gerek merkez ve taşra teşkilatımız tarafından gerekse Bilim Kurulu'muzca düzenli olarak takip edilmektedir. Bildirilen mutasyonlar üzerine İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika ile olan uçuşlar durdurulmuştu. Brezilya ile olan uçuşlar da buna eklendi. Özellikle Güney Afrika'da bildirilen mutasyonlu virüsün daha ölümcül olduğu iddia edilmektedir. Mutant virüsün görüldüğü yerler karantina altına alınmaktadır. Ülkeler yeniden sınırlarını kapatmaya başlamıştır. Bu durum tedbirleri elden bırakmamamız konusunda bize önemli bir hatırlatıcı olmuştur."

"VATANDAŞLARIMIZI AZAMİ DERECEDE KISITLAMA VE TEDBİRLERE UYMAYA DAVET EDİYORUM"

Alınan tedbirlerle vaka sayısında yüzde 80'e varan hızlı bir düşüş sağlandığını vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Ancak bütün çabalarımıza rağmen bu düşüş yavaşladı. 5-7 bin arasında dalgalanan günlük vaka sayıları görülmeye devam etmektedir. Dünyada da artan risk durumu göz önüne alındığında tedbirlere sıkı sıkıya uymaya devam etmemiz gerektiği ortadadır.

Mücadelenin bu döneminde kalabalık ve kapalı ortamlarda bir araya gelmek, yaklaştığımız mutlu günleri görme hedefinden bizi uzaklaştırabilir. Bu konuda vatandaşlarımızı azami derecede kısıtlama ve tedbirlere uymaya davet ediyorum.

Tedbirlerdeki kontrolsüz gevşemeler bir sonrakini daha zor atlatabileceğimiz dalgalanmalara yol açabilir. Tedbir ve temkini elden bırakmamamız gerekiyor. Salgının tüm dünyaya bir kişiden yayıldığını aklımızdan çıkarmamalıyız. Salgın süresince zorlu bir mücadele verdik ve tüm milletimiz çok yoruldu. Bu emeklerin karşılığını almaya çok yaklaştığımız ortadadır."