Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! ''Mutant virüs işi zorlaştırıyor''

Kritik Kabine Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutant ve varyantların hastalığın hızla yayılmasına ve ağır geçirilmesine neden olduğunu bildirerek vatandaşlara dikkatli olmaları hususunda uyarılarda bulundu. Ayrıca Bakan Koca, yeni vakaların yüzde 85'inin İngiltere mutasyonu kaynaklı olduğunun altını çizdi.