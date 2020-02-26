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26.02.2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Koronavirüs vakasına rastlanmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Koca, sınır kapılarında koronavirüse yönelik oluşturulan sahra hastanelerindeki durumu yerinde inceleyeceğini bildirirken, Türkiye'de koronavirüs vakasına rastlanmadığını açıkladı.

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