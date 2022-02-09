Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti firarisi Seccad Yeşil Bursa’da yakalandı

Son dakika haberi... Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili aranan Seccad Yeşil, Bursa’da yakalandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Seccad Yeşil yakalandığı belirtilirken İstanbul’a getirilmek üzere yola çıkarıldığı öğrenildi.

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