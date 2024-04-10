Sadık Albayrak'ın hayatı belgesel oldu! İşte VAV TV’de yayınlanan "Yüzler ve İzler" belgeseli ile Sadık Albayrak'ın hayatı...

Yaşantısıyla, mücadelesiyle, eserleriyle zihinlere kazınan, gerçek bir dava ve mücadele adamı Sadık Albayrak'ın hayatı belgesel oldu. VAV TV ekranlarında Hikmet Öztürk'ün moderatörlüğünde yayınlanan "Yüzler ve İzler" isimli belgesel, Albayrak'ın mücadelelerle dolu yaşantısına ayna tuttu.

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