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Sadık Albayrak'ın hayatı belgesel oldu! İşte VAV TV’de yayınlanan "Yüzler ve İzler" belgeseli ile Sadık Albayrak'ın hayatı...

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Giriş: 10.04.2024 23:11
Yaşantısıyla, mücadelesiyle, eserleriyle zihinlere kazınan, gerçek bir dava ve mücadele adamı Sadık Albayrak'ın hayatı belgesel oldu. VAV TV ekranlarında Hikmet Öztürk'ün moderatörlüğünde yayınlanan "Yüzler ve İzler" isimli belgesel, Albayrak'ın mücadelelerle dolu yaşantısına ayna tuttu.
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Sadık Albayrak’ın hayatı belgesel oldu!
Sadık Albayrak'ın hayatı belgesel oldu!
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