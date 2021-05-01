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'Sabri Abi' isimli baskında kumar oynayan 60 kişi yakalandı!

DHA
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Giriş: 01.05.2021 08:42
Güncelleme:01.05.2021 08:48
İzmir'in Bornova ilçesinde tam kapanma kararı uygulamaya konulduktan sonra denetimlerini artıran güvenlik güçleri, kumarhaneye dönüştürüldüğü öğrenilen bir hayvan çiftliğine 'Sabri abi' isimli operasyon gerçekleştirdi. Baskında senaryosunu Şafak Sezer'in yazdığı ve yönetmenliğini yaptığı 'Kolpaçino' filminden alınan bazı fotoğrafların kumarhane duvarlarına asıldığı fark edildi.
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