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07.01.2020
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus'a ait uçak pistten çıktı
Gelen son dakika haberine göre; Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus'a ait yolcu uçağı pistten çıktı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor. Edinilen ilk bilgilere göre olay sırasında yaralanan olmadı. Yolcular terminale alındı.
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