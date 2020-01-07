Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus'a ait uçak pistten çıktı

Gelen son dakika haberine göre; Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus'a ait yolcu uçağı pistten çıktı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor. Edinilen ilk bilgilere göre olay sırasında yaralanan olmadı. Yolcular terminale alındı.