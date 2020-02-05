Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus uçağı pistten çıktı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Hava Yolları'na ait bir uçak pistten çıktı. Saat 18.00 sıralarında gerçekleşen olay sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A Haber canlı yayınına bağlanan A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu olayın nasıl meydana geldiğini ve neler yaşandığını tek tek anlattı. İşte tüm detaylar...