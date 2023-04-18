Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan AK Parti'ye geçti: 7’li koalisyonun kazanmasını PKK ve FETÖ istiyor

Adana’nın Kozan Belediye Başkanı Saadet Partili Kazım Özgan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bundan sonra siyasi hayatını AK Parti'de sürdürmeye karar verdiğini belirterek, "Seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için var gücümle çalışacağım" dedi. Bu gelişme ardından A Haber'e konuşan Özgan "Biz terörle asla yan yana yer alamayız" mesajını verdi ve 7'li koalisyon partilerine tepki gösterdi. Özgan “7’li koalisyonun kazanmasını PKK ve FETÖ istiyor” dedi.