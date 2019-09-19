Rusya'nın savaş görmüş jetleri TEKNOFEST'te uçtu

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST'in 3. gününde, savaş alanında görev yapmış Rus jetleri gösteri uçuşu yaptı. Rus jetlerinin gösterisi büyük ilgi gördü.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Başkanı Selçuk Bayraktar öncülüğündeki festival tüm görkemiyle devam ediyor.

TEKNOFEST'in 3. gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Rusya'nın savaş görmüş jetleri gösteri uçuşu yaptı.

SU-35 DE UÇMUŞTU

Binlerce insanın akın ettiği TEKNOFEST'in Atatürk Havalima'nındaki festivalinde SOLO Türk'ün gösterisi devam ederken kameralara SU-35 yansıdı.

Türkiye'ye getirilen SU-35 gösteri uçuşu kısa süre içinde başlayacak. Atatürk Havalima'nındaki TEKNOFEST festivalinde havalanacak SU-35, ilk kez Türkiye'de uçuş gerçekleştirmiş olacak.

BAŞKAN ERDOĞAN TEKLİF ETMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moskova ziyaretinde katıldığı Havacılık ve Uzay Fuarı MAKS-2019'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'e Rus uçaklarının da katılmasını teklif etmişti.

Erdoğan'ın teklifine olumlu yanıt veren Putin, İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST'te sergilenmek üzere Su-35 savaş uçağı gönderdi.