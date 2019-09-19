Rusya'nın savaş görmüş jetleri TEKNOFEST'te uçtu
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Başkanı Selçuk Bayraktar öncülüğündeki festival tüm görkemiyle devam ediyor.
TEKNOFEST'in 3. gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Rusya'nın savaş görmüş jetleri gösteri uçuşu yaptı.
SU-35 DE UÇMUŞTU
Binlerce insanın akın ettiği TEKNOFEST'in Atatürk Havalima'nındaki festivalinde SOLO Türk'ün gösterisi devam ederken kameralara SU-35 yansıdı.
Türkiye'ye getirilen SU-35 gösteri uçuşu kısa süre içinde başlayacak. Atatürk Havalima'nındaki TEKNOFEST festivalinde havalanacak SU-35, ilk kez Türkiye'de uçuş gerçekleştirmiş olacak.
BAŞKAN ERDOĞAN TEKLİF ETMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moskova ziyaretinde katıldığı Havacılık ve Uzay Fuarı MAKS-2019'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'e Rus uçaklarının da katılmasını teklif etmişti.
Erdoğan'ın teklifine olumlu yanıt veren Putin, İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST'te sergilenmek üzere Su-35 savaş uçağı gönderdi.
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