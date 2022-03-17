Rusya’nın saldırıları 22. gününde! Rusya’dan açıklama: Ukrayna tarafsız ülke olmalı

Rus ordusu, Ukrayna'da başta başkent Kiev olmak üzere pek çok yerleşim yerine saldırılarını sürdürüyor. Son olarak, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Kiev yönetimine seslendi. Ukrayna'nın tarafsız ülkeye dönüşmesinin kaçınılmaz olduğunu ne kadar çabuk anlarlarsa,, Rusya'nın özel askeri harekatının o kadar çabuk biteceğini söyledi.

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