17 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Rusya’nın saldırıları 22. gününde! Rusya’dan açıklama: Ukrayna tarafsız ülke olmalı

Rusya’nın saldırıları 22. gününde! Rusya’dan açıklama: Ukrayna tarafsız ülke olmalı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.03.2022 16:17
Rus ordusu, Ukrayna'da başta başkent Kiev olmak üzere pek çok yerleşim yerine saldırılarını sürdürüyor. Son olarak, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Kiev yönetimine seslendi. Ukrayna'nın tarafsız ülkeye dönüşmesinin kaçınılmaz olduğunu ne kadar çabuk anlarlarsa,, Rusya'nın özel askeri harekatının o kadar çabuk biteceğini söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Masa ısınıyor
Masa ısınıyor
Ukrayna tarafsız ülke olmalı
"Ukrayna tarafsız ülke olmalı"
FETÖ’cü isimle yayına suç duyurusu!
FETÖ’cü isimle yayına suç duyurusu!
Başkan Erdoğan’dan kur ve faiz açıklaması
Başkan Erdoğan'dan kur ve faiz açıklaması
Savaşın acı yüzü! Kundaktan sığınağa
Savaşın acı yüzü! Kundaktan sığınağa
’’CHP’li vekiller elden ele tuzluk gibi dolaşmayacak’’
''CHP'li vekiller elden ele tuzluk gibi dolaşmayacak''
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
ABD’den teröristlere uygulamalı eğitim
ABD'den teröristlere uygulamalı eğitim
Berat gecesi: Günah yükünden kurtuluş
Berat gecesi: Günah yükünden kurtuluş
“Kime geldiniz” dayağı!
“Kime geldiniz” dayağı!
İlk kurşunun siperleri! Özel kahramanlar
İlk kurşunun siperleri! Özel kahramanlar
Daha Fazla Video Göster