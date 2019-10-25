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25.10.2019

Rusya'dan yeni açıklama: 300 askeri polis Suriye'ye gitti

Rusya Savunma Bakanlığınca, yaklaşık 300 Rus askeri polisinin Türkiye-Suriye sınırına ulaştığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde gönderilen takviye birliklerinin Türkiye-Suriye sınırına ulaştığı belirtildi. Rus askeri polisinin terör örgütü YPG/PKK unsurları ve silahlarının, Suriye-Türkiye sınırının 30 kilometre dışına çıkarılmasına yardım edeceği kaydedilen açıklamada, "Çeçenistan Cumhuriyeti'nden Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 300 askeri polisi, özel görevler yapmak için Suriye'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Rusya'nın, Suriye'deki Hımeymim Hava Üssüne 20'den fazla "Kaplan" ve "Tayfun" zırhlı aracı gönderileceği vurgulandı. Öte yandan Rus Devriye Polisi, Suriye’nin kuzeyinde bulunan Kamışlı, Amuda ve Haseke’de devriyelerine dün gün boyu devam etti. Rusya Savunma Bakanlığı, yaklaşık 300 Rus askeri polisinin Suriye'ye gittiğini açıkladı. Rusya tarafında yaşanan son gelişmeleri Moskova'dan A Haber muhabiri aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasında salı günü Soçi'de imzalanan mutabakat çerçevesinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, yaklaşık 300 Rus askeri polisinin Suriye'ye gittiğini açıkladı. Öte yandan Rus Devriye Polisi, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kamışlı, Amuda ve Haseke'de devriyelerine dün gün boyu devam etti.

GÜN BOYU DEVAM ETTİ

Türkiye-Rusya arasındaki mutabakat muhtırası gereği Rus askeri polisinin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı devriyeler dün devam etti. Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kamışlı, Amuda ve Haseke kentlerinde devriye gezen Rus polisi BTR-82A zırhlı personel taşıyıcılar kullandı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından herhangi bir bilgi veya görüntü paylaşılmazken bölgede yaşayanlar Rus polisinin devriye turlarını görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.

RUS GÜÇLERİ KONTROL EDECEK

Rusya'nın Soçi kentinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesinin ardından Soçi mutabakat muhtırası ilan edilmişti. Buna göre belirlenen bölgelerden terörist gruplar çıkarılacak bölge rejim ve Rus güçleri tarafından kontrol edilecek.

Rusya Savunma Bakanlığı ilan edilen mutabakat muhtırasının ardından ilk devriye turunun gerçekleştirildiğini duyurarak, "22 Ekim'de Soçi'de Türkiye-Rusya arasında imzalanan mutabakat muhtırasına uygun olarak, bugün Rus askeri polisi, ilk defa Suriye'nin kuzeyinde belirlenmiş rotada devriye gezdi" ifadelerini kullanmıştı.

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