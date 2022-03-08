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Rusya - Ukrayna savaşı nasıl sonuçlanacak?

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Giriş: 08.03.2022 22:20
A Haber ekranlarına konuk olan Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin Rusya - Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pekin, Rusya'nın Ukrayna ordusunu doğu bölgesinde sıkıştırarak imha etmek istediğini ifade ederken, savaşı Ukrayna'nın kazanma şansının olmadığını ifade etti. Pekin savaşın sonunda ise "Bence Rusya'nın Kiev'e girmesine de gerek kalmayacak, Zelenskiy ayrılacak ve Ukrayna teslim olacak. Bölgede yeni bir yönetim kurulacak." ifadelerini kullandı.
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