Rusya-Ukrayna savaşı çıkarsa ne olur? NATO devreye girecek mi? Mesut Hakkı Caşın harita üzeninde açıkladı

Karadeniz’de gerilim tırmanıyor. Rusya, Ukrayna sınırına büyük bir askeri yığınak yapıyor. Rusya-Ukrayna gerilimi sıcak çatışmaya döner mi? ABD öncülüğünde NATO, bu duruma sessiz mi kalacak yoksa müdahale gelecek mi? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın kritik soruların yanıtını Memleket Meselesi’nde harita üzerine yorumladı.

Mesut Hakkı Caşın'ın açıklamaları şöyle;

"2014 YILI KIRILMA NOKTASI..."

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik bugün başlamış bir hadise değil. 1991 yılından bu yana devam ediyor. Özellikle Rusya'nın Karadeniz donanmasının paylaşımında Rusya Kırım'daki donanmasını tutabilmek için uzun süre Ukrayna'ya para ödemişti. Lakin 2014 yılı kırılma noktası oldu. Mariupol önemli bir nokta. Şimdi olaya şöyle bakma lazım… 1911'de Sovyetler dağıldıktan sonraki genel perspektif içerisinde Ukrayna'nın bağımsızlığını Rusya'da tanıdı.

"UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN GARANTÖR DEVLETİ ABD"

Fakat bu 13 devletin içerisinde Ukrayna'nın bir özelliği bulunmaktaydı. Bu bölgede nükleer silahlar var: İşte burada dikkat edin ABD "Toprak bütünlüğünden yanayız sarsılmaz destek veriyoruz. Rus birliklerinin hareketlerinden haberdarız. Bilgileri de Ukrayna birliklerinde aldık" diyor. Burası enteresan! ABD işi Ukrayna'ya yıkıyor. ABD tanımadı Ukrayna'yı ilk tanıyanların başında Türkiye geldi. ABD, Litvanya'yı ve Letonya'yı tanıdı. Bu neden acaba? ABD, Ukrayna'ya "Sen elindeki nükleer silahları Rusya'ya teslim etmezsen seni tanımayacağım" dedi. Ve Ukrayna elindeki silahları (Sovyet dönemine ait) geri teslim etti. Fakat şöyle bir şey daha var. Yapılan anlaşmayla Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün garantör devleti ABD'dir.

RUSYA VE UKRAYNA ÇEKİŞMESİ VE PERDE ARKASI

Bu geçen süre içindeki sürtüşme en son 2014'te patladı. Olimpiyatlar yapılırken Ukrayna karıştı. Yani daha önce Kiev'de başlayan meyan olayları ile beraber olayların Doğu Ukrayna'ya taşınmasına Rusya sert cevap verdi. O zaman Sayın Putin'in danışmanı "bizim size bir cevabımız" var dedi. Dikkat edin bugün (Karadeniz'de) Rus gemileri var ama bugün ABD çıkarma gemileri vardır burada. Böyle bir denklemin içerisinde çok enteresan bir şey daha olmuştu. Türk uçağı kaçırılmak istendi ve pilotumuz başarıyla onu İstanbul'a indirdi. Bu uçak kaçırılacaktı ve başka şeyler olacaktı. Türkiye bunun önüne geçti.

"KGB DEVREYE GİRDİ!"

Söylemek istediğim asıl şey şu; Olaylar (Donbass) bölgesine dağılınca bir şekilde Rusya nihayetinde anlaşma önerdi. Bu anlaşmanın tarafları ise Almanya, Fransa, Polonya'ydı. Ve şunu istediler… Bunlardan 2014'te seçimlerin yapılması, Doğu Ukrayna'da yaşayan Rus azınlığın haklarının tanınması ve yeni anayasanın yazılmasıdır. Seçimlerin yapılacağına dair garanti verildi, imzalar atıldı. Daha sonra o dönemin seçilmiş cumhurbaşkanını tutuklamak istediler. Bunu üzerinde KGB cumhurbaşkanını kaçırdı. Arkasından gelen olaylarla Kırım işgal edildi.

PEKİ, HANGİ ÜLKENİN NE KADAR GÜCÜ VAR?

Caşın, bölgedeki son durumu ve askeri yapılanmayı harita üzerinde etraflıca anlattı. İşte detaylar...



